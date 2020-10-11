Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu

11.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:12
Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'la birlikte Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımlarını yerinde denetledi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'la birlikte Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulunarak kamu yatırımlarını yerinde denetledi.

Vali Epcim, Aydıntepe İlçesinde KÖYDES projesi kapsamında gerçekleştirilen HES çalışmalarını inceledi. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile yapımı devam eden HES inşaatını inceleyen Vali Epcim, Kaymakam Tanju Çanakçıoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, inşa edilen Hidro Elektrik Santrali'nin 670 kilovatsaat elektrik enerjisi sağlayacağını söyledi.

Vali Epcim, Yakup Abdal Tabiat parkı ve peyzaj çalışmalarını da yerinde inceledi.

Epcim, tabiat parkının yılsonuna kadar devam eden çalışmalar sonunda hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

Anadolu irfan geleneğinin önemli temsilcilerinden Uruşdi Baba ve yol arkadaşlarını Oruçbeyli köyünü ziyaret ederek anan Vali Cüneyt Epcim, onarımı tamamlanan ziyaret alanında incelemelerde bulundu. - BAYBURT

Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu
Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu
Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Melania Trump Süleyman Soylu Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Emrah Özgü Namal Şevval Sam Ata Demirer
Spor Vitor Hugo Caner Erkin Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Hatay İzmir Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Epcim Milletvekili Battal'la birlikte incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 15:13:37. #1.15#
title