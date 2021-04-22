Vali Epcim, köylerde üreticilerle biraraya geldi
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Vali Epcim, köylerde üreticilerle biraraya geldi

Vali Epcim, köylerde üreticilerle biraraya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Güneydere ve Akşar köylerini ziyaret ederek üreticilerle biraraya geldi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Güneydere ve Akşar köylerini ziyaret ederek üreticilerle biraraya geldi.

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Vali Epcim köy ziyaretlerini sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'le birlikte Güneydere ve Akşar köylerini ziyaret eden Vali Epcim, "Bayburt'ta koyunculuğun geliştirilmesi alanında sessiz bir dönüşüm yaşanıyor. Son 4 ay içinde koyun varlığımızı ikiye katladık. Güneydere köyümüzde üreticimiz Ercan Bayrakoğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Köy sakinleri ile bir araya geldik. Akşar Köyümüzü ziyaret ettik. Köy meydanında köy sakinleri ile bir araya gelip, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik." dedi. - BAYBURT

Vali Epcim, köylerde üreticilerle biraraya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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