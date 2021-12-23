Vali Elban Pozantı Meyve-Sebze Kurutma Merkezinde İncelemelerde Bulundu

ADANA (Habermetre) - VALİ ELBAN POZANTI MEYVE-SEBZE KURUTMA MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Süleyman Elban, Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında Pozantı'da kurulan Meyve - Sebze Kurutma Merkezinde incelemelerde bulundu.

Merkezin genel durumu ve kapasitesi hakkında Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'dan bilgi alan Vali Elban, "Kadınlarımızın emekleriyle halk pazarından ve köylerden alınan taze ürünler, kurutma merkezinde kurutulduktan sonra el değmeden paketlenip satışa sunuluyor. Böylelikle hem kadın istihdamının hem ekonomik gelirin hem de organik ürün piyasasının arttırılmasına katkı sunulmuş oluyor. Bu başarılı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyorum. " dedi.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Elban, Meyve - Sebze Kurutma Merkezi içindeki el sanatları teknoloji kursunda eğitim gören kursiyerlerle de bir araya geldi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet