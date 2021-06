Vali Ekinci, Kığı ilçesinde depreme ilişkin incelemelerde bulundu

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Beton binalarda hasar söz konusu değil, sadece taş binalarda hasar mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatımız alanda hasar tespit çalışmasını yapıyor. Şu ana kadar sayı çok yüksek değil." dedi.

Vali Ekinci, Kiğı Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda depreme yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldıktan sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti ve kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Ekinci, ziyaretin ardından AA muhabirine, depremde can kaybının ve yıkılan evin olmadığını söyledi.

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ekinci, Bingöl'ün deprem kuşağında yer alan illerden biri olduğunu anımsattı.

Her an, her saniye depreme hazırlı olmak gerektiğini vurgulayan Ekinci, şunları söyledi:

"Beton binalarda hasar söz konusu değil, sadece taş binalarda hasar mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatımız alanda hasar tespit çalışmasını yapıyor. Şu ana kadar sayı çok yüksek değil, ama net sayı resmi olarak belirlenmeden açıklamak istemiyoruz. Ama önemli olan bu tarz depremlerde can kaybının yaşanmamasıdır. Bizi de mutlu eden budur. Önemli olan Belediyemiz ve Kaymakamlığımızla birlikte bundan sonraki çalışmalarımızı depreme hazırlıklı hale getirmektir. Dolayısıyla gayretlerimiz bu yöndedir."

Ekinci, "Deprem tecrübesi Bingöl'de de Kiğı'da da mevcut. İhtiyaç duyan, korku nedeniyle evine giremeyen vatandaşlarımıza çadır gönderiyoruz. Şu ana kadar 60'a yakın çadır kurulumuzu yaptık. İhtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza devletim tüm imkanlarını seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem anını gözyaşlarıyla anlattı

Eskişehir Mahallesi'nde yaşayan ve evi hasar gören 70 yaşındaki Fatma Balcı da deprem anını gözyaşları içerisinde anlattı.

Deprem anında çok korktuğunu ifade eden Balcı, depremde evinin hasar gördüğünü kaydetti.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş