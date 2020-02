Vali Ekinci, "Deprem eğitimini önemsemeliyiz"

05.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:31

Afet ve Acil Durumlarda Kurumlar Arası Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Vali Kadir Ekinci, "Her kurum, faaliyet alanı ne olursa olsun mutlaka deprem merkezli bir çalışmaya zaman ayırmalı, konuyla ilgili sağlam bir altyapı kurmalıdır. Depremi unutmak gibi bir lüksümüz yok çünkü" dedi.



Afet ve Acil Durumlarda Kurumlar Arası Koordinasyon Toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında 49. Komando Tugay Komutan V. T. Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile diğer kurum amirlerinin katılımıyla İl Özel İdare Genel Sekreterliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda sunumlarla bilgi verildi.



Depremsellik açısından riskli bir coğrafyada yaşadıklarını anımsatan Vali Kadir Ekinci," Deprem, sel ve heyelan gibi birçok afete maruz kalacak bir coğrafyada yaşadığımız için bu durumun bilinci ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Önceki yıllarda İlimizin yaşamış olduğu depremlerden de çıkarılan derslerle, ülkemizin yaşamış olduğu afetlerden çıkarılan derslerle yeni bir yönetim yapısı oluşturuldu. Bu yönetim yapısı içerisinde hem ülke genelinde bir afet müdahale planımız var hem de 81 il ile birlikte İlimizi ilgilendiren afet müdahale planlarımız var"diye konuştu.



"Deprem eğitimini önemsemeliyiz"



Deprem eğitiminin önemine dikkat çeken Vali Ekinci; "Afet konusu sürekli gündemimizde bulunmalı, deprem de daima gündemimizde yer almalıdır. Eğitimden sağlığa, kültürden spora her konuda deprem için bir başlık ayırmalı ve konular içinde işlemeliyiz. Her kurum, faaliyet alanı ne olursa olsun mutlaka deprem merkezli bir çalışmaya zaman ayırmalı, konuyla ilgili sağlam bir altyapı kurmalıdır. Depremi unutmak gibi bir lüksümüz yok çünkü. İlimize ait afet müdahale planında yer alan her kuruma düşen önemli görevler var. Öncelikle koordinasyon kurulu üyeleri olarak herhangi bir afet anında uyarı beklemeksizin afet ve acil durum merkezinde toplanmak durumundayız. Muhtemel bir afette, kurul üyelerimizin, nerede, nasıl, hangi görevleri olduğunu detaylarıyla bilmeleri gerekiyor. Özellikle haberleşme konusunda bir aksaklığa meydan vermemek için farklı haberleşme teknikleriyle ilgili hazırlıklarımızı önceden tamamlamış olmalıyız"ifadelerini kullandı.



"Sahada yer alacak personelimiz donanımlı olmalıdır"



Doğal afetler için kriz yönetebilecek, nitelik personel seçiminin önemli olduğuna değinen Ekinci, "Kurumlar arası koordinasyon konusunda ve alanda yer alacak personel konusunda dikkatli davranmalıyız. Bu konular için özellikle nitelikli, becerikli, soğukkanlı, kriz yönetebilecek, katkı sunabilecek kişiler seçmeye azami gayret gösterelim. Bilgi eksikliği, iletişim kopukluğu, araç gereç yetersizliği, personel yetersizliği asla olmamalıdır. Kurumlarımızla eş güdüm içinde yaptığımız çalışmalardan biri de, toplumun farklı kesimlerinde bilgilendirme ve hafızayı taze tutma çalışmalarıdır. 2003 Bingöl depremi önemli bir uyarı olarak karşımızda duruyor. Tedbirlerimizi bu doğrultuda almalı ve işin ciddiyetine de ona göre sahip çıkmalıyız"diyerek sözlerini tamamladı. - BİNGÖL

