Vali Ekinci Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

AYDIN (Habermetre) - Valimiz Kadir Ekinci, kamu kurumları ziyaret programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve şube müdürleri tarafından karşılanan Valimiz Kadir Ekinci, İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmet modelleri, takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat'tan brifing aldı.

Vali Ekinci daha sonra Vali Yardımcısı Fatih Kaya ile birlikte birimleri gezerek personelden takip ettikleri iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Ülkemizde son yıllarda, sosyal devlet olma ve toplumun refah koşullarını iyileştirme yolunda önemli mesafeler kat edildiğini belirten Vali Ekinci, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın faaliyet alanları sosyal devlet anlayışı gereği her geçen gün daha da genişliyor. Bu anlamda ilimizde de İl Müdürlüğümüz sosyal hizmet ve sosyal yardım konularında önemli bir görevi ifa ediyor. Farklı hizmet modelleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ayağına gidilerek kurum veya aile odaklı çalışmalar yapılıyor. Kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler ile şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, kurum ve aile odaklı hizmetler diğer hizmetler ile toplumda geniş bir kesime yönelik hizmet üretiliyor. Böylece devletimizin sağladığı imkanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devletimizin sağladığı bu imkanları en güzel şekilde ve daima hoşgörü ve güler yüz ile sunmalıyız ki, vatandaşımız kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmesin" dedi.

Vali Ekinci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptığı ziyaretin ardından İl Müdürü Aydın Polat ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

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