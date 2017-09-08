Vali Doğanay Ormancılık Faaliyetlerini Yerinde İnceledi

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Orman Bölge Müdürlüğünce Ardanuç ilçesinde yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.



Vali Doğanay beraberindeki Oman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu ile birlikte ilçeye bağlı Peynirli ve Tepedüzüköyüne giderek, burada sürdürülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Aşırı yağmur ve hava şartlarının olumsuzluğuna rağmenarazili makam aracıyla ormanlık bölgeye giden Vali Doğanay, yol güzergahında karşılaştığı çoban ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.



Çobanlarla sohbet ederek, çikolata ikramında bulundu



Meşe köyünde çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 71 yaşındaki Hayrettin Şahin, hayatında ilk kez Vali görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Vali Doğanay, bir süre sohbet ederek sorunlarını dileyen çoban Şahin ile arkadaşına çikolata ikramında bulundu.



Doğanay, daha sonra Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Orman İletme Şefliği-Peynirli Köyü sınırları içerisinde 105 Nolu bölmede olağanüstü nedeniyle oluşan rüzgardandolayı devrilen ve kırılan ağaçların orta mesafeli Urus hava hattı ile sahadan alınması işlemi yerinde inceledi.



Hava hattında çalışan işçilerin yanına giden Vali Doğanay, burada yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi aldı ve çalışma şartlarında karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dinledi.



Sıcak ve samimi bir ortamda işçilerle sohbet eden Vali Doğanay, soba üzerinde demlenen çayı işçilerle birlikte yudumladı.



Ardından Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü TepedüzüOrman İşletme Şefliği sahasında bulunan orman zararlılarıyla mücadele laboratuarında incelemelerde bulunan Vali Doğanay, burada üretilen faydalı böcekler hakkında Biyolog Yaşar Aksu'dan detaylı bilgi aldı.



Biyolog Aksu, laboratuarda zararlı böcek olan Dendroctonusmicans'ı yiyen faydalı böcek Rhizophagus grandis üretimi yaparak ormanları dumansız yangından korumaya çalıştıklarını söyledi. Aksu ayrıca, laboratuarda yılda ortalama 20-25 bin adet faydalı böcek üreterek ormana saldıklarını söyledi.



Vali Doğanay, Artvin-Ardanuç karayolunun Ardanuç Köprüsü mevkiindeki Deriner Barajı Havzasında sürdürülen baraj sahası ağaçlandırma çalışmalarını da inceledi. - ARTVİN