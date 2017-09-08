Vali Doğan Okul Açılış Törenine Katıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan ilkokul'un açılışı yapıldı.



İlçeye bağlı Karakale Köyünde hayırsever iş adamı İsmail Koçali tarafından yaptırılan okulun açılışı Kars Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Öğrencilerden Neslişah Ocakverdi, "Okulum" adlı şiiri seslendirdi.



Kars Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazırlıklı bir şekilde girmek olduğunu söyledi.



Okullarda bu sene önemli ve ciddi tedbirler alacaklarını vurgulayan Doğan, "Bu yıl özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir husus var. Gençlerimizi çocuklarımızı uyuşturucudan koruyabilmek adına bu eğitim öğretim yılının başından itibaren ciddi tedbirler alacağız." dedi.



Doğan, öğrencilere en iyi hizmetlerin sunulabilmesi adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bu millet çeşitli zorluklar sıkıntılar, ızdıraplar çekmiştir ama bunların üstesinden gelmesini de elbetteki bilmiştir. Bu millet yokluğu da varlığı da görmüştür, dolayısıyla bugün Allah'a çok şükür varlık günümüzdeyiz çocuklarımıza gençlerimize imkanın en iyisini hizmetin en iyisini suna bilmek için elimizden gelen tüm gayreti de göstereceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, iş adamı İsmail Koçali açılış kurdelesini kesti.



Vali Doğan ve beraberindekiler açılışın ardından okulu gezdi.