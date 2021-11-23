Vali Doğan'dan, Taziye Ziyareti

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Kasaplar Odası Başkanı Sabit Ak ve ailesine, anneleri Merhume Nazire Ak'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

23 Kasım 2021 Salı günü saat 11. 00'de gerçekleşen taziye ziyaretinde, Merhume Nazire Ak için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Vali Doğan, merhume'ye Allah'tan rahmet Sabit Ak ve ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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