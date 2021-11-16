Vali Doğan'a Veda Ziyareti

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, tayini dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz'i makamında kabul etti.

16 Kasım 2021 Salı günü saat 12. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafiriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Büyükelçi Cengiz'e ilimizde yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Cengiz ise iyi dileklerinden ve nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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