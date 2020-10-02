Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret
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Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret

02.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:36
Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret

MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin (23) ailesini ziyaret etti.

MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin (23) ailesini ziyaret etti. 

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 28 Eylül günü Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kaplan Harekatı bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin, Derik ilçesine bağlı kırsal Bozbayır Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Beraberindeki Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ile İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci ile birlikte şehidin annesi Adule ve babası Ahmet Temelli'ye başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Demirtaş, bir süre sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı.


Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret
Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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