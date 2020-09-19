Vali Demirtaş, Kızıltepe'de sebze ve meyve hali esnafıyla buluştu Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Yaş Sebze ve Meyve Halinde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Yaş Sebze ve Meyve Halinde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapılması planlanan yeni Kızıltepe sebze ve meyve hali projesi kapsamında mevcut sebze ve meyve halinde incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, halde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kızıltepe ilçesine kazandırılması planlanan yeni sebze ve meyve hali projesi hakkında esnafın beklentilerini dinleyen Vali Demirtaş, ilçeye yakışır ve uzun yıllar hizmet verebilecek bir sebze ve meyve halini kazandırmanın gayesinde olduklarını, projede esnafın görüşlerinin çok önemsediklerini söyledi.

Hal esnafı, Demirtaş'ın yeni proje öncesinde kendilerini ziyaret etmelerinden ve görüş almalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Demirtaş, incelemelerin ardından Kızıltepe Meyve ve Sebze Hali Derneği Başkanı Fırat Oral ve esnafla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kaynak: AA