Vali Demirtaş, Kızıltepe'de sebze ve meyve hali esnafıyla buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Demirtaş, Kızıltepe'de sebze ve meyve hali esnafıyla buluştu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Yaş Sebze ve Meyve Halinde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Kızıltepe'de sebze ve meyve hali esnafıyla buluştu
19.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:16

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Yaş Sebze ve Meyve Halinde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapılması planlanan yeni Kızıltepe sebze ve meyve hali projesi kapsamında mevcut sebze ve meyve halinde incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, halde hizmet veren komisyoncuları ziyaret ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kızıltepe ilçesine kazandırılması planlanan yeni sebze ve meyve hali projesi hakkında esnafın beklentilerini dinleyen Vali Demirtaş, ilçeye yakışır ve uzun yıllar hizmet verebilecek bir sebze ve meyve halini kazandırmanın gayesinde olduklarını, projede esnafın görüşlerinin çok önemsediklerini söyledi.

Hal esnafı, Demirtaş'ın yeni proje öncesinde kendilerini ziyaret etmelerinden ve görüş almalarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Demirtaş, incelemelerin ardından Kızıltepe Meyve ve Sebze Hali Derneği Başkanı Fırat Oral ve esnafla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Osman Öksüz
Osman Öksüz
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Babel Tamer Tuna Erol Bulut Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Demirtaş, Kızıltepe'de sebze ve meyve hali esnafıyla buluştu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:19:50. #1.15#
title