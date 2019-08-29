Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi

29.08.2019 10:30

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni eğitim-öğretim yılında kaymakamlardan ilçelerde bulunan okulların durumuyla ilgili çalışma yapıp okulların ihtiyaçlarının belirlenmesini ve eksikliklerin ivedilikle giderilmesini istedi.



Vali Demirtaş, ilçelerin genel durumunu değerlendirmek amacıyla kaymakamlarla bir araya geldi.



Vali Demirtaş'ın başkanlığında Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MAKS Projesi hakkında bir sunum gerçekleştirilerek projenin amacı ve genel durumu hakkında mülki idare amirlerine bilgi verildi. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Demirtaş, projenin tamamlanması için herkesin elinden geleni yapacağına inancının tam olduğunu ifade etti.



İlçelerde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan kamu hizmetleriyle vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında kaymakamlardan bilgiler alan Vali Demirtaş, aldığı bilgiler doğrultusunda; gerçekleştirilen çalışmaların vatandaşların talep ve beklentilerini karşılaması gerektiğine dikkat çekerek çalışmalarda herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi gerektiğini belirtti. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kaldığını ifade edip kaymakamlardan ilçelerde bulunan okulların durumuyla ilgili çalışma yapıp okulların ihtiyaçlarının belirlenmesini ve eksikliklerin ivedilikle giderilmesini isteyen Vali Demirtaş; okulların yeni öğretim yılına fiziki şartlarının iyileştirilmiş olarak başlaması yönünde talimat verdi.



Kaymakamlardan, il genelinde gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele çalışmalarını titizlikle yürütmelerini isteyen Vali Demirtaş, el ele vererek Adana'nın gündeminden "uyuşturucu" ve "bağımlılık" kavramını çıkarmaya kararlı olduklarını belirtti.



Toplantı, fikir alışverişinde bulunulması ve yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA