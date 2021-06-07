Vali Cüneyt Epcim'e Dünya Çevre Günü Ziyareti
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyeti 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyeti 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka başkanlığındaki heyetle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Epcim, kurum çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Vali Epcim, Saka ve beraberindekilere ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre