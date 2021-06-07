Vali Cüneyt Epcim'e Dünya Çevre Günü Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Cüneyt Epcim'e Dünya Çevre Günü Ziyareti

Vali Cüneyt Epcim'e Dünya Çevre Günü Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyeti 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü heyeti 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka başkanlığındaki heyetle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Epcim, kurum çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Epcim, Saka ve beraberindekilere ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Şevval Sam Demet Akalın
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Cüneyt Epcim'e Dünya Çevre Günü Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:59:35. #1.16#

title