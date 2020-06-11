Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Vali Cüneyt Epcim, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aydıntepe'de yeni Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
11.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:08

Vali Cüneyt Epcim, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aydıntepe'de yeni Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Mustafa Akın ile Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan Karakurt'tan bilgi alan Vali Epcim, normalleşme adımları kapsamında eğitimlere başlayan kursları dolaştı.

Vali Epcim, merkezde yöre kadınlarının sosyal ve ekonomik yaşama aktif katılımları ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik düzenlenen kursların önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Halı ve kilim atölyesi ile çini atölyelerinin toplumsal ihtiyaca da cevap verebilecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, "Kısıtlı imkanlarla dahi olsa burada böyle bir ortamın oluşturulması çok güzel. Biz şu anda Bayburt Kalesi'ni çini ile buluşturmaya çalışıyoruz. Kaleyi doğal haliyle 800 yıl önce yapılmış çinilerle bezediğimiz durumda bu çinileri şehrimizin turistik bir değeri haline getirmeyi ve aynı zamanda şehrimizin sembolü olarak da bir takım üretimler yapmayı planlıyoruz. Sizlerden isteğimiz Bayburt'un simgesi olan yaklaşık on çini modelimiz var. Bunları sizlerle çalışarak üretelim, ilimizi ziyaret eden kimselere sunabileceğimiz bir ortam oluşturalım." şeklinde konuştu.

Vali Epcim, şehirdeki bazı eserlerde yer alan çini süslemelerin Bayburt'ta olağanüstü bir kültür birikiminin emaresi olduğuna vurgu yaptı. Bu kültürün yeniden canlandırılması gerektiğine dikkat çeken Vali Epcim, "Sizlerin aracılığıyla bu kültürü yaşatabiliriz." dedi.

Vali Epcim, merkezde gerçekleştirdiği incelemeleri kapsamında Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi'ni de ziyaret etti. Yöre kadınlarının el emeği Soğanlı Kabartma Halıları hakkında Karakurt'tan bilgi aldı.

Karakurt, özel kabartma motiflere sahip halılarda yün iplik, bezemeler de ise kök boya kullanıldığını bildirdi. Halılarda ağırlıklı olarak Soğanlı Dağları ile Aydıntepe Ovası'nın betimlendiğini aktaran Karakurt, motiflerin bu yönüyle de özel anlam taşıdığını anlattı.

Karakurt şunları kaydetti: "Burada dokunan halıların tamamı el işçiliğiyle 3 hafta veya 2 ay arasında değişen sürelerde tamamlanıyor. Tabi bu süre ustalarımızın tecrübesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Halılarımızın tamamında yüz yüz yün iplik ve kök boya kullanılıyor. Motif olarak Aydıntepe Ovası ile Soğanlı Dağları'nın betimlendiği kabartmalar işleniyor. Bu motif bölgemizi simgelemesi bakımından da özel bir değer taşıyor."

Vali Epcim, daha sonra Aydıntepe Belediyesi ve esnaf ziyaretleriyle programını sonlandırdı.

Vali Cüneyt Epcim'e ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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