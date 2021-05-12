Vali Çuhadar protokol üyeleri Tut ve Besni ilçelerini gezdi
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Vali Çuhadar protokol üyeleri Tut ve Besni ilçelerini gezdi

Vali Çuhadar protokol üyeleri Tut ve Besni ilçelerini gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve milletvekillerinin ilçe ziyaretleri devam ediyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve milletvekillerinin ilçe ziyaretleri devam ediyor.

İlçelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilçe gezilerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'le birlikte Gölbaşı ilçesinin ardından Besni ve Tut ilçelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirerek kamu yatırımlarını incelendi. Besni ilçesi ziyaretinde Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ve ilçe yöneticileri Vali ve beraberindekileri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Çuhadar ve milletvekilleri, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, İlçe Kaymakamı Nazlı Demir tarafından ilçenin tarihi, kültürü, coğrafyası ve kamu yatırımlarının mevcut durumu ile ihtiyaç ve talepler hakkında Vali Çuhadar ve Adıyaman Milletvekillerine bir sunum yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve Adıyaman Milletvekilleri ilçe gezilerinin son ziyaretini Tut İlçesine gerçekleştirdi.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Kaymakamlık bahçesinde Tut Kaymakamı Muhammed Tugay ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Adıyaman Milletvekilleri, kısıtlamadan muaf Tut ilçe esnafını ziyaret ederek, hasbihal edip, esnafa bereketli kazançlar diledi. Heyet daha sonra Tut ilçesinde yapımı tamamlanan bazı kamu yatırımları ile ilçenin kuzey tarafında bulunan Çanakçı Mevkiinde doğa ve yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla inşa edilen taş evlerini inceledi. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar protokol üyeleri Tut ve Besni ilçelerini gezdi
Vali Çuhadar protokol üyeleri Tut ve Besni ilçelerini gezdi
Vali Çuhadar protokol üyeleri Tut ve Besni ilçelerini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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