Vali Coşkun'dan şehit ailelerini ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailelerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Vali Coşkun, ziyaret kapsamında, şehit Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Osman Cantürk Göl ve şehit polis memuru Fatih Mehmet Ertuğrul'un ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit yakınlarına taziyelerini ileten Vali Coşkun, "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak, eğer bir sıkıntıları varsa gidermek bizlerin vefa borcudur. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Kapımız ve gönlümüz onlara her zaman açıktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA