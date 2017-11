Vali Çoşkun'dan, Şehit Ailelerine Ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailelerini ziyaret etti.





Coşkun, Şehit Polis Memuru Hasan Babacan, Şehit Polis Memuru Avni Doğan, Şehit Piyade Er Erkan Kaya, Şehit Jandarma Er Serkan Başdere ve Şehit Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Etiz'in ailelerini ziyaret etti.



Ailelerle sohbet eden Coşkun, onlara herhangi bir sorun ya da sıkıntıları olup olmadığını sordu.



Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Coşkun, "Şehit ailelerimizi mümkün olduğunca sık ziyaret etmeye ve hallerini, hatırlarını sormaya gayret ediyoruz. Şehit ailelerimizin her zaman başımızın üzerinde yeri var, onlara gönlümüz ve kapımız her zaman açık. Bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olduğunda her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.



Coşkun, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır diledi.





Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.