Vali Çiftçi, Çorum'da Kovid-19 vaka sayısının 11,5 kat arttığını söyledi

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminden bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11,5 kat arttığını bildirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminden bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11,5 kat arttığını bildirdi.

Çiftçi, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kaymakam ve belediye başkanına Kovid-19 salgınıyla mücadelede belirlenen tedbirlerin hassasiyetle uygulamaları uyarısında bulundu.

Salgınla mücadele kapsamında 2 Mart'ta Türkiye genelinde "kontrollü normalleşme" sürecinin başladığını hatırlatan Çiftçi, "Mart ayının başı itibarıyla Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 100 binde 28 olan vaka sayısı, günümüz itibarıyla 100 binde 302'ye ilerlemiştir. Oranlama yapıldığında mart başından bugüne kadar vaka sayılarının 11,5 kat arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece ilimizde değil, bölgemizde değil, tüm Türkiye çapında artış söz konusu. Dolayısıyla bu konuya tekrar dikkati çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuya gereken hassasiyetin göstermelerini isteyen Çiftçi, denetimlere ara verilmeden devam edilmesi, karantina ve izolasyon tedbirlerine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan