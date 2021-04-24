Vali Çiçek'ten Şuhut'a ziyaret
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Vali Çiçek'ten Şuhut'a ziyaret

Vali Çiçek'ten Şuhut'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ziyaretleri kapsamında Şuhut ilçesinde bir takım temaslarda bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ziyaretleri kapsamında Şuhut ilçesinde bir takım temaslarda bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Çiçek'e ziyareti esnasında, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan ve protokol üyeleri eşlik etti. Vali Çiçek ve beraberindeki heyet ilk ziyaretine Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyünü ziyaret ederek gerçekleştirdi. Vali Çiçek, burada Hamza Şeyh Dede Türbesi ve Hamza Şeyh Dede Kültür Merkezini ziyaret ederek köylü vatandaşlarla bir süre hasbihal etti. Burada vatandaşların sorunlarını dinleyen Çiçek, sorunların çözülmesi noktasında personellerine talimat verdi. Kayabelen köyü ziyaretinin ardından Bozan köyünü ziyaret eden Vali Çiçek, köy odasında Bozan Köyü Muhtarı Dinçer Güngör ve köylü vatandaşlar ile birlikte hasbihal ederek sorunlarını dinledi. Ayrıca Muhtar Dinçer tarafından köyün yöresel türküleri saz eşliğinde söylendi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek'ten Şuhut'a ziyaret
Vali Çiçek'ten Şuhut'a ziyaret
Vali Çiçek'ten Şuhut'a ziyaret
Vali Çiçek'ten Şuhut'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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