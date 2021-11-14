Vali Çiçek, Sultandağı Tarihi Kent Meydanı projesini inceledi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultandağı'nda çalışmaları başlayan Tarihi Kent Meydanı projesini inceledi.

Vali Gökmen Çiçek'e, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da eşlik etti. Çiçek burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da bir tarihin daha ayağa kalktığını ifade ederek, "Sultandağı ilçemizi baharda farklı göreceğiz. Belediye başkanımız ve Kaymakamımız el ele hummalı bir çalışmanın içerisindeler. Tebrik ediyorum. Veysel Eroğlu Bakanımız ve il genel Meclis başkanımız Burhanettin Çoban'la beraber çalışmaları yerinde gördük" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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