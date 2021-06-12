Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na kentte yürütülen çalışmaları aktardı
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Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na kentte yürütülen çalışmaları aktardı

Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na kentte yürütülen çalışmaları aktardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'e kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'e kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şener, Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çiçek, Şener'e kentte İl Özel İdaresi aracılığı ile yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler erdi. Vali Çiçek, Şener'e ayrıca son 1 yıl içerisinde kent ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Frig Vadisi'nde yürütülen projelerden de bahsetti. Ziyarette sıcak karşılaşmasından dolayı Şener, Vali Çiçek'e teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na kentte yürütülen çalışmaları aktardı - Haberler
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