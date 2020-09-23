Vali Çelik'ten AK Parti, MHP ve CHP'ye iade-i ziyaret

Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'ı ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Kütahya Valimiz sayın Ali Çelik'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik beraberlik içinde kadim memleketimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım da, "Kütahya Valimiz sayın Ali Çelik bey partimize nezaket ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için teşekkür eder, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ile MHP Kütahya İl Başkan Yardımcıları Necati Şahin ve İsmail Şen de hazır bulundu.

Vali Çelik, daha sonra CHP Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Partimize iade-i ziyarette bulunan Sayın Kütahya Valimiz Ali Çelik'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı