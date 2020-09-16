Vali Çelik Şaphane ilçesini ziyaret etti
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Vali Çelik Şaphane ilçesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik Şaphane ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik Şaphane ilçesini ziyaret etti
16.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:13

Kütahya Valisi Ali Çelik Şaphane ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarete, Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Mete, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel eşlik etti.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Kütahya Valimiz Ali Çelik Şaphane ilçemizde bulunan, restorasyonu yapılacak Koca Seyfullah Camiinde incelemelerde bulunup bilgiler aldı. İlçemizde devam eden projeler hakkında sayın Kaymakamımızdan bilgi aldı. Ayrıca vatandaşlarımıza Korona virüs (Covid-19) hakkında uyulması gereken tedbirleri hatırlattı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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