Vali Çelik, küçük Kerem'e verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi
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Vali Çelik, küçük Kerem'e verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi

Vali Çelik, küçük Kerem'e verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Valisi Ali Çelik, bisiklet sözünü yerine getirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, bisiklet sözünü yerine getirdi. Vali Çelik, Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde bir süre önce yaşanan sel felaketi sonrasında yaptığı inceleme gezisinde bisikletinin selden zarar gördüğünü söyleyen 6 yaşındaki Kerem Arslan'a yeni bisiklet alınacağı sözünü vermişti. isarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Vali Ali Çelik adına verilen sözü yerine getirmek amacıyla Hasanlar köyüne giderek minik Kerem'e bisikletini teslim etti.

Hediye karşısında memnuniyetini dile getiren Kerem'in babası Hüseyin Arslan, "Valime ve Kaymakamıma çok teşekkür ederim. Bu zor süreçte bizlerle ilgilenen, maddi ve manevi olarak destek olan, bizlere sahip çıkan devletimize Allah zeval vermesin" dedi. - KÜTAHYA

Vali Çelik, küçük Kerem'e verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi
Vali Çelik, küçük Kerem'e verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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