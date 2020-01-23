Vali Canbolat İnegöl'de muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Canbolat İnegöl'de muhtarlarla bir araya geldi

İnegöl ilçesinde mahalle muhtarıyla bir araya gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, sorun ve talepleri dinledi.

23.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:23
Vali Canbolat İnegöl'de muhtarlarla bir araya geldi

ilçesinde mahalle muhtarıyla bir araya gelen Valisi Yakup Canbolat, sorun ve talepleri dinledi.


Bursa Valiliği koordinesinde İnegöl Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya, Vali Canbolat, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Tuğgeneral , İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, il ve ilçe daire müdürleri ile birlikte İnegöl ilçe muhtarları katıldı.


Muhtarların mahallerindeki sorun ve taleplerin iletmesinin ardından toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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