Vali Çakacak'ın 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Çakacak'ın 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı - Haber
Özdemir Çakacak, Tıp Bayramı, Eskişehir, 14 Mart, Güncel

Vali Çakacak'ın 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

13.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:30
Vali Çakacak'ın 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yayımladığı mesajında, insan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, hekimlerin ve tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlayarak, "Başından beri milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve ülkemize hizmet etmektedirler. Günümüz dünyasında devletler, vatandaşlarına sağlıklı yaşam imkanı sağlamayı, hızlı ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı en öncelikli görevlerinden birisi olarak görmektedir. Devletimiz ve hükümetimiz de sağlık sektöründe çok önemli reform ve yatırımları hayata geçirmekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanması noktasında gelişmiş ülkeleri dahi kıskandıran başarılara imza atmaktadır. Türkiye'nin en önemli şehir hastanelerinden birisi olan Eskişehir Şehir Hastanesinin yapılması ve Yunus Emre Devlet Hastanesinin yeni binasında hizmet vermeye başlaması ile hem sağlık çalışanlarımız görevlerini çok daha iyi şartlarda yapma hem de vatandaşlarımız modern ve yüksek standartlı bu tesisler ile sağlık hizmetlerini çok daha iyi koşullarda alma imkanına sahip olmuşlardır" diye belirtti.


"İnsanı yaşatmayı esas alan tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum"


Ayrıca Vali Özdemir Çakacak, mesajının devamını şöyle sürdürdü:


"Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında bu tür tesislerin yanında sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabası sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılmasında önemli faktördür. Sağlık hizmetlerinin sunumunda çalışanlarımızın devlet-vatandaş arasındaki hizmet akışının sağlanması vazifesini büyük bir sabır ve özveriyle gece gündüz demeden yerine getirdiğini memnuniyetle görüyoruz. İnsanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar da kutsal vazifeyi yerine getirmek için azimle mesai yapan tüm sağlık çalışanlarımızı bu anlamda tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle hayatımızın her anında yanımızda olan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Haber
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Sadi Konuk Muhterem Nur Defne Samyeli Burcu Kıratlı
Spor Falcao Adem Büyük Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Vali Çakacak'ın 14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:37:57. #1.15#