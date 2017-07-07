Vali Çakacak: "Hizmet Verdiğimiz İnsanlara Hoşgörü ile Yaklaşmalıyız"

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve beraberindeki oda başkanlarından oluşan bir heyet, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dedi.



Esnaflığı toplumun temel taşlarından biri olarak nitelendiren Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, hizmet verdiğimiz insanlara hoşgörü ile yaklaşmalıyız. Ben değil biz diyebildiğimiz zaman birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daha çok pekişir" diye konuştu.



Eskişehir'deki görevine yeni başladığını anımsatan Vali Çakacak, güzel ve kalıcı eserlere toplumun tüm kesimleriyle birlikte yapmak istediklerini kaydetti. Esnaflığı; sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma kavramlarında birleştirmeyi amaçlayan bir kurum olarak değerlendiren Vali Çakacak, iyi niyet dileklerinde bulunan Başkan Birsen öncülüğündeki heyete teşekkür etti.



Başkan Birsen ve beraberindeki esnaf oda başkanları öncelikle görevine yeni başlayan Vali Çakacak'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret esnasında Başkan Birsen, birliğin yaptığı çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a çeşitli bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR