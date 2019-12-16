Vali Çakacak, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcılarını kabul etti

16.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:20

Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkan Yardımcıları Ali Güzeldal, Mehmet Ali Omurca ve Diyanet-Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu'nu makamında kabul etti.



Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Vali Çakacak, temsil ettiği insanların sesi olmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarına Valilik olarak ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, sivil toplum kuruluşlarının güncel hayatımızdaki önemine vurgu yaptı.



Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Güzeldal ve Omurca ise, gerek ülkemizde gerekse dünyadaki tüm mazlumların yanında olmak için gayret gösterdiklerini belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA