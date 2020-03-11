Vali Çakacak, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran'ı Kabul Etti
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Vali Çakacak, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran'ı Kabul Etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir'e gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Eskişehir Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Mehmet Taşçı'yı makamında kabul etti.

11.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:15
Vali Çakacak, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran'ı Kabul Etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir'e gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Eskişehir Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Mehmet Taşçı'yı makamında kabul etti.


Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Genel Müdür Duran'ı Eskişehir'de ağılamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Vali Çakacak, günün anısına Genel Müdür Duran'a Eskişehir Valiliği anı tabağı takdim etti. Günün anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Genel Müdür Duran ise ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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