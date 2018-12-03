Vali Çağatay'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Güroymak ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ilk olarak beraberindeki Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Budaklı köyüne geçti. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49) ailesini ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, şehit ailesine taziyelerini iletti.

Daha sonra Güroymak'ın Değirmen köyüne geçen Vali Çağatay, 2012 yılında Van depreminde konteyner kentte terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Abdurrahman Doğan'ın vefat eden babası Sabri Doğan'ın Değirmen köyündeki taziyesine katıldı. - BİTLİS