Vali Bilmez sınırdaki askerlerle bayramlaştı
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Vali Bilmez sınırdaki askerlerle bayramlaştı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki birlikleri ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutladı.

Vali Bilmez sınırdaki askerlerle bayramlaştı
31.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:05

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki birlikleri ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutladı.

Sabaha karşı helikopterle İran sınırındaki Çaldıran ilçesine gelen Vali Bilmez ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile İl Müftüsü Ömer Keskin, Çaldıran Soğuksu Hudut Karakolu'nda Kaymakam Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılandı. Burada bayram namazını kılan Vali Bilmez ve beraberindekiler, daha sonra askerlerle bayramlaştı. Askerlerle tek tek bayramlaşan Vali Bilmez, ardından Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığına geçerek, görevli askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Bilmez, vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden görev yapan ve bölücü terör örgütüne karşı kahramanca mücadele veren askerleri kutlayarak, görevlerinde başarı diledi. Daha sonra Tavşantepe Jandarma Üs Bölgesi'ne giderek askerlerle bayramlaşan Vali Bilmez, nöbetçi kulelerini gezerek üs bölgesi hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'ten bilgi aldı. Askerlere zorlu bir bölgede görev yaptıklarını ve Allah'ın izniyle bu bölgede terörü söküp çıkaracaklarını ifade eden Vali Bilmez ve beraberindekiler, askerlerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra helikopterle ilçeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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