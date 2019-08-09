Vali Bilmez'den Kurban Bayramı mesajı

09.08.2019 09:46

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, bayramların her türlü insani ve ahlaki değerin yeniden yeşertildiği özel günler olduğunu anımsattı.

Birlik ve beraberliği pekiştiren bu günlerin kıymetini bilmek gerektiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu bayramda dini vecibemizi yerine getirmek için kestiğimiz kurbanlarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşarak, onlarla yardımlaşmanın manevi hazzını tüm benliğimizde hissedeceğiz. Yine şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bu günleri fırsat bilip, millet olarak bütün kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmalı, sevgi atmosferini hakim kılarak, çocukları sevindirip ziyaret edeceğimiz büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Milli birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin geride bıraktığı ve bize emanet ettiği ailelerini ziyaret edip, buruk geçirdikleri bayramların sıcaklığını onlarla paylaşarak onlarla birlikte yaşayıp yaralarını saralım."

Bilmez, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, tatile gidecek vatandaşların seyahatlerinde trafik kurallarına riayet etmelerini istedi.

Kaynak: AA