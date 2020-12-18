Vali Bilmez'den Çaldıran ziyareti
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Vali Bilmez'den Çaldıran ziyareti

18.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:56
Vali Bilmez'den Çaldıran ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde bazı incelemelerde bulunarak otel açılışına katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde bazı incelemelerde bulunarak otel açılışına katıldı.

Van Valisi Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi, kurum amirleri, mahalle muhtarları ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan 75 yataklı devlet hastanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerde bilgi aldı. Ardından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yaptırılan otelin açılışına katılan Vali Bilmez, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde de incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez'in ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez, beraberindekilerle ilçemizi ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundular. Yapımı tamamlanmak üzere olan 75 yatak kapasiteli hastanemizde incelemelerde bulundular. Bu bizleri ve ilçe halkımızı ziyadesiyle mutlu etti. Devlet hastanemizin aralık ayı sonunda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. İlçemizde 75 yatak kapasiteli ve tam teşekküllü hastanemizin hizmete girmesiyle birlikte hastane sorunu tamamen ortadan kalkacak. İlçemizde ikamet eden kardeşlerimizin başka il ve ilçeye gitmelerine gerek kalmadan sağlık hizmetini Çaldıran'da almış olacaklar. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi. - VAN

Vali Bilmez'den Çaldıran ziyareti
Vali Bilmez'den Çaldıran ziyareti
Vali Bilmez'den Çaldıran ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:13:03. #1.14#
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