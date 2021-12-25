Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen Müslüman ahali Pinyanişilerdir

İRAN, Irak ve Türkiye'nin birçok ilinde 3 milyona yakın mensubu bulunan Pinyanişi Aşireti, Van'da dernek açtı. Açılışta konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bölgede ilk yerleşik hayata geçen, ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişilerdir" dedi.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Pinyanişi aşiretinin kanaat önderleri Teoman Zeydan, Orhan Pirozbeyoğlu, Yüksekova'nın Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, İran'daki Pinyanişileri temsilen Behruz Paki ve Van'daki Kadim Aşiretler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ezdinan aşireti lideri Salih Özbek'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası kalabalık, yemekli toplantı için otele geçti. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından, Pinyanişi aşiretinin tarihçesi ve vefat eden aşiret liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konuşmaların ardından açılışa katılan binlerce kişiye yemek ikramında bulunuldu.