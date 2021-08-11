Vali BİLGİN, Topçu Baba Dergâhı, Kültür ve Cemevi' ni ziyaret etti.

Vali BİLGİN, Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi' ni ziyaret etti.

Vali BİLGİN, Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi' ni ziyaret etti.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 10 Ağustos 2021 Salı günü Hicri yeni yıl ve muharrem ayı münasebetiyle Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi' ni ziyaret etti.

Vali BİLGİN, Hicri yeni yıl ve muharrem ayı münasebetiyle gerçekleştirdiği Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi ziyaretinde vatandaşlarımız ile hasbihal ederek, Hicri yılbaşı ve muharrem aylarını kutladı.

Kaynak: Habermetre