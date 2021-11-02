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Vali BİLGİN'e ziyaret…

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Vali BİLGİN'e ziyaret…

Vali BİLGİN 'e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 01 Kasım 2021 Pazartesi günü AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper ÇİLER, Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa NALBANT ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin AÇIKEL' i Valilik makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN 'e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 01 Kasım 2021 Pazartesi günü AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper ÇİLER, Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa NALBANT ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin AÇIKEL' i Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Ak Parti İl Başkanı ÇİLER, Belediye Başkanları NALBANT ve AÇIKEL ile bir süre sohbet etti.

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