Vali Bilgin'e Ziyaret…

Vali BİLGİN'e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 09 Haziran 2021 Çarşamba günü Babaeski Cumhuriyet Başsavcısı Teyfik Emre BEŞİKTEPE ile Cumhuriyet Savcıları Şule DUMAN, Emine Gül BATGI ve Halil DEMİREL' i Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN'e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 09 Haziran 2021 Çarşamba günü Babaeski Cumhuriyet Başsavcısı Teyfik Emre BEŞİKTEPE ile Cumhuriyet Savcıları Şule DUMAN, Emine Gül BATGI ve Halil DEMİREL' i Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhuriyet Başsavcısı BEŞİKTEPE, Cumhuriyet Savcıları DUMAN, BATGI ve DEMİREL ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre