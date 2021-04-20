Vali Belediye Başkanı Öksüz, "Can Dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Öksüz, belediye olarak kenttin vatandaşların binalarının önüne bırakacağı bir kap mama, ya da bir kap su ile sokak hayvanlarına sahip çıkabileceğini kaydetti.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, "Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım. Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım" dedi.

Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini dikkat çeken Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, "Bu şehir bizim, bu şehirde yaşıyoruz ve Kars Belediyesi olarak şehrin her alanında biz varız. Modernize ettiğimiz sokak hayvanları geçici bakımevinde ameliyathane, dinlenme odası, banyo ve tıraş bölümüne kadar mevcut. Vatandaşlarımız, bir şekilde kaza geçiren sokak hayvanlarını olduğu gibi bırakmasınlar. 153 ve 4447113 numaralı İletişim adreslerimizden bize ulaşsınlar ya da kendileri merkezimize getirsinler. Sokaktan aldığımız sokak hayvanlarının gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait olduğu doğaya bırakıyoruz" diye konuştu.

Öksüz, "Unutmayalım ki bizler gibi onlarında yaşamaya hakkı var. Biz şehrimizde yaşayan her canlıya hizmet edeceğiz. Sokak hayvanlarını hep birlikte koruyalım, kollayalım, sahip çıkalım. Binamızın önüne bırakacağımız bir kap mama ya da bir kap su ile sokak hayvanlarına sahip çıkabiliriz. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü bağlı ekiplerimiz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günler başta olmak üzere sürekli bir şekilde gece gündüz demeden sokak hayvanları için şehrin belirli mekanlarına mama bırakmaktadır. Hep birlikte can dostlarımıza sahip çıkalım" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı