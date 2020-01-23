Vali Bektaş, iş insanlarıyla bir araya geldi
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Vali Bektaş, iş insanlarıyla bir araya geldi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Devrek ve Kilimli ilçelerinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

23.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:48
Vali Bektaş, iş insanlarıyla bir araya geldi

Valisi , ve ilçelerinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bektaş, yaptığı konuşmada, kentin ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bu tür toplantılarda ilimiz ve ilçelerimizde iş yapan, ticaret yapan esnafımızı, sanayicimizi bir araya getirerek sohbet etme imkanı buluyor, iş insanlarımızın varsa sıkıntılarını, beklentilerini, projelerini, önerilerini dinlemek istiyoruz." dedi.

Bektaş, belirli sektör temsilcileri, esnaf, iş insanları, onların oluşturduğu meslek kuruluşlarıyla bu tür istişare toplantılarının yapılmasına devam edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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