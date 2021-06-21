Vali Becel Ürgüp'te esnafları ziyaret etti
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Vali Becel Ürgüp'te esnafları ziyaret etti

Vali Becel Ürgüp'te esnafları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesinde esnafları ziyaret ederken vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesinde esnafları ziyaret ederken vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, beraberinde Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile birlikte ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede vatandaşlar ile de bir süre görüşürken vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti. - NEVŞEHİR

Vali Becel Ürgüp'te esnafları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Becel Ürgüp'te esnafları ziyaret etti - Haberler
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