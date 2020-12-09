Vali Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti
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Vali Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti

09.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:13
Vali Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek burada çalışmalar hakkında Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'dan bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek burada çalışmalar hakkında Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'dan bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek burada Kovid polikliniği, yoğun bakım ünitesi ve diyaliz merkezinde incelemelerde bulunarak Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'dan bilgiler aldı. Diyaliz Merkezi'nde tedavi gören hastalar ile de bir süre görüşen Vali Becel daha sonra hastaneden ayrıldı. - NEVŞEHİR

Vali Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti
Vali Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti
Vali Becel, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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