Vali Becel, Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı
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Vali Becel, Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı

08.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:36
Vali Becel, Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Kadınlar tarih boyunca hem anne hem eş hem de çalışma hayatının içerisinde etkin bireyler olarak var olmuş ve toplumun çekirdeği niteliğindeki ailenin dolayısıyla insanlığın gelişiminin...

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Kadınlar tarih boyunca hem anne hem eş hem de çalışma hayatının içerisinde etkin bireyler olarak var olmuş ve toplumun çekirdeği niteliğindeki ailenin dolayısıyla insanlığın gelişiminin temel unsuru görevini üstlenmişlerdir dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yayımlamış olduğu mesajında, "Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplum inşasında kadınların katılımı ve etkinlikleri çok önemlidir. Köklü geleneğimizin, inancımızın her referans noktasında kadınlarımızın değerine yönelik çok güçlü atıfların yapılmış olması toplumumuzda kadının değerine yönelik takdir kavramının büyüklüğünü göstermektedir. Bu bağlamda kadınların eşitlik, adalet ve barış için bir araya gelmelerinin başlangıcını temsil eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınların toplumdaki konumunun güçlendirilmesi adına çok büyük bir öneme sahiptir. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar" sözü kadınlarımızın daha çok çalışması ve üretmesini desteklerken, Anadolu erenlerinden ve ilimizin manevi şahsiyetlerinden Hünkar Hacı Bektaş Veli kadına "Eşitim" demiş, "Kadınlarınızı okutun" diye öğütlemiş ve Anadolu Erenlerini topladığı mecliste Fatma Bacı (Kadıncık Ana)'ya da önemli bir yer vermiştir. Hünkar bu yaklaşımı ile kadının toplumdaki önemine vurgu yaparak evrensel bir mesaj vermiştir. Kadınların her alanda temsil edildikleri bir dünya temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behçet Alkan

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