Vali Becel, Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Becel, Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Vali Becel, Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Vali İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfının, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini, TDV Nevşehir Şubesine verdi. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'dan Türkiye Diyanet Vakfı 2021 Yılı Vekaletle Kurban organizasyonu hakkında bilgiler alan Vali Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfınca sürdürülen vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesine kurban bağışında bulundu.

Vali İnci Sezer Becel'in kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden T.D.V. Nevşehir Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kendilerine teşekkür ederek kurban bağış sertifikasını takdim etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Arda Turan Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Becel, Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:48:31. #1.15#

title