Vali Baruş LGS 1.'si Alperen Yıldırım'ı Makamında Kabul Etti
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Vali Baruş LGS 1.'si Alperen Yıldırım'ı Makamında Kabul Etti

Vali Baruş LGS 1.'si Alperen Yıldırım'ı Makamında Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aydın Baruş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Çamlıca Okulları öğrencisi Alperen Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Vali Aydın Baruş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Çamlıca Okulları öğrencisi Alperen Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, öğrencimiz Alperen Yıldırım'a İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, öğrencinin ailesi ve Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, LGS sonuçlarına göre Türkiye'de 36 ilin birinci çıkardığını ve toplam 97 birinci olduğunu ifade ederek, Alperen Yıldırım'ın aldığı 500 tam puanla birinci olan 97 öğrenci içinde yer aldığını belirtti.

Vali Aydın Baruş öğrenciyi kabulde yapmış olduğu konuşmada; "2021 LGS'de 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren sevgili öğrencimiz Alperen Yıldırım'ı kutlayarak, bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da başarılarının devamını diliyorum. Malatya'mızdan başarılı öğrencilerin çıkması bizleri gururlandırıyor, mutlu ediyor. Öğrencimizi yetiştiren ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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