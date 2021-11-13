VALİ BARUŞ BİR EVİN DUVARINDA ÇATLAKLAR BULUNDUĞU BİLGİSİNİ ALDIK

PÜTÜRGE, MALATYA (DHA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili konuşan Vali Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve ilçeye inceleme yapmaya gittiklerini belirterek, "Pütürge daha önce 24 Ocak 2020 depremini yaşadı, dolayısıyla bizim açımızdan son derece hassas. Deprem merkezine yakın mahallelerimizi gidip inceledik, muhtarlarımızla görüştük. Şu anda endişeyi gerektirecek bir yaralanma, ölüm vakası yok. Binalarda ağır hasar oluşması gibi bir durum yok. Çünkü biz daha önce ağır hasarlı binaları boşaltmıştık, yıkım işlemleri hala devam ediyor. Oradaki vatandaşların sağlıklı barınma mekanlarına kavuşması için TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarda devam ediyor. Depremzedeler için yapılan konutları da görme imkanı bulduk" dedi.

'GEREKİYORSA VATANDAŞIMIZA KONTEYNER TEMİNİ YAPIYORUZ'

Vali Baruş, deprem nedeniyle ciddi bir hasarın oluşmadığını kaydederek, "Depremden dolayı ağır hasar oluşmuş bir ev veya başka bir yapı tespit etmedik. Ancak Örmeli Mahallemizde bir evin duvarında çatlaklar bulunduğuna dair bilgi almamız üzerine ekipler oraya hareket etti. Binada gereken incelemeyi yapıyorlar, gerekiyorsa vatandaşımıza konteyner temini yapıyoruz. Yaşamını içerisinde sürdürmesi için. En kısa zamanda da sağlıklı bir barınma mekanına kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Bunun haricinde endişe edilecek ciddi bir hasar oluşmadı" diye konuştu.

'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' KAMPANYASI

Vali Aydın Baruş ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın daha sonra İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında oluşturulan Malatya- Elazığ karayolu kontrol noktasındaki uygulamaya katıldı.