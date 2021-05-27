Vali Ayyıldız, Hz. Ali Camii temel atma törenine katıldı

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü ek hizmet binası ve Hz. Ali Cami temel atma töreni Vali Erol Ayyıldız'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftülüğü ek hizmet binası ve Hz. Ali Cami temel atma töreni Vali Erol Ayyıldız'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sazova mahallesi Karabayır Bağları mevkiinde gerçekleştirilen temel atma törenine Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Akın Ağca, Okan Leblebicier, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Vali Ayyıldız, "Camiler; bir bakıma Kabe'nin şubeleridir. Zira İlahi Kelam, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabedin Kabe olduğunu buyurmaktadır. Camiler gönüllerin buluştuğu yerdir, kalplerin tek yürek birlik ve beraberlik içinde atacağı kutsal mekanlardır. Gönül nerde olursa olsun kuşatıcı ve güzeldir" diye konuştu.

"Camileri imar ve ihya etmek bütün milletimizin ortak temennisi"

Vali Ayyıldız ilahi müjdeye mazhar olmak için camileri imar ve ihya etmenin bütün milletimizin ortak temennisi olduğunu, bugün bu ortak temenninin güzel örneklerinden birine hep birlikte şahitlik edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmini Allah'ın arslanı Hz. Ali'den alan Hz. Ali Derneğine ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki Ehl-i Beyt'e muhabbet bizim yükümlülüğümüzdür. Bu anlamda Eskişehir Ehl-i Beyt'in, sahabenin ve bu anlamda evliyaların, aklınıza gelebilecek ne zengin deryaların beşiği olmuş, aynı zamanında büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Nasreddin Hocamız'ın deyimiyle dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir.

Konuşmasının sonunda Vali Ayyıldız, temellerinin atıldığı Hz. Ali Camii'nin ve Tepebaşı İlçe Müftülüğü ek hizmet binasının iyiliklere, güzelliklere kapı aralamasını temenni ederek, "Camileri inşa ve ihya eden hayırseverlere, ömrünü din hizmetine adayan din görevlilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tören, okunan dualar eşliğinde Vali Ayyıldız ve beraberindekilerin temele ilk harcı atmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı