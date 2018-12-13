Vali Aykut Pekmez Gerger'deki Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Aykut Pekmez, 1995 yılında Bingöl'de şehit olan Piyade Er Mehmet Şah Bahçe ile 1999 yılında Ağrı Doğubayazıt'a şehit düşen Piyade Er Halit Memiş'in ailesini Gerger'e bağlı Gönen Köyünde ikamet eden ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez'e Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Gerger Belediye Başkanı Zeynel Aslan eşlik etti.

İlk olarak şehit Mehmet Şah Bahçe'nin ailesini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, ziyarette şehidin babası Cuma Bahçe'nin elini öperek, şehidin ailesi ve kardeşleriyle sohbet edip, şehidin yeğenlerini kucağına alarak oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehit Mehmet Şah Bahçe'nin ailesine yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, şehit ailesine herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sorarak bir sıkıntıları olması durumunda her zaman kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, 1999 yılında Ağrı Doğubayazıt'a şehit düşen Piyade Er Halit Memiş'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin Babası Bekir Memiş'le bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, "şehitlerimizin kıymetli ailelerine her zaman gönül kapılarımız açıktır" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN