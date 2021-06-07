Vali Aydın Baruş Tubitak Bilim Fuarına Katıldı

Vali Aydın Baruş, Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen TUBİTAK Bilim Fuarına katıldı.

Vali Aydın Baruş, Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen TUBİTAK Bilim Fuarına katıldı.

Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde danışman öğretmenler ile öğrencilerin ortak olarak ürettikleri projeler sergilendi. 21 projenin yer aldığı serginin açılışını yapan Vali Aydın Baruş burada yapmış olduğu konuşmada; "TUBİTAK Bilim yarışmalarına katılarak derece elde eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Malatya'ya ve Türkiye'ye örnek olacak bu çalışmaların tüm okullarımızda da gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Sergiye ve fuara emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

TUBİTAK Bilim Fuarının açılışının ardından tüm projeler ile yakinen ilgilenen Vali Baruş, öğrenciler ile danışman öğretmenlerden projeler hakkında bilgiler aldı.

Sergi Sorumlusu Yasemin Doğan, Bilim Fuarını merak eden öğrenciler ve vatandaşların, 07-08 Haziran 2021 tarihlerinde Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde fuarı inceleyebileceklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre