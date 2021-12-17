Vali Atik'ten Alperenler'e ziyaret

DENİZLİ (İHA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Denizli İl Başkanı Mustafa Uçan ve Alperen Ocakları mensuplarını ziyaret etti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Alperen Ocakları İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyarette Alperen Ocakları Denizli İl Başkanı Mustafa Uçan ve Alperen Ocakları mensupları ile sohbet etti. Ziyaretin ardından konuşan Alperen Ocakları Denizli İl Başkanı Mustafa Uçan," Denizlimiz böylesine samimi ve anlayışlı bir Valiye sahip olduğu için çok şanslı. Değerli Valimiz bugün Ocağımıza teşrifleriyle bizleri mutlu etmiştir. Valimize bu ziyaret dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Biz Alperenler her zaman devletimizin bir sembolü olan valimizin yanında olacağız. Denizlimiz için ne gerekiyor ise üzerimize düşen fedakarlığı yapmaya hazırız. Bu kapsamda Denizli'mizde gençlerimize yönelik yaptığımız faaliyetlerimizi, eğitim başta olmak üzere, dayanışma, kültür ve aktif faaliyetlerimiz konusunda da valimizin değerli görüşlerini aldık. Bir kez daha bu ziyaretleri ile Milletin öz evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını en ileriye taşımaya çalışan Nizam-ı Alem ülküsünde nice gençleri devletine milletine hazırlayan Alperenlerimizi mutlu etmiştir. Valimiz Ali Fuat Atik'e çok teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

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